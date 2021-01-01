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عاجل - التحديثات الأخيرة لسعر الدولار اليوم.. أسعار الصرف في السوق السوداء والبنوك المصرية
عاجل - سعر تحويل 500 ريال سعودي إلى جنيه مصري بالسوق السوداء والبنوك.. تعرف على سعر الريال اليوم
تامر حسني يحيي حفلًا جماهيريًا ضخمًا في الكويت ويواصل دعم زملائه الفنانين
منذ أقل من دقيقتين
استراتيجيات فعّالة للاستفادة القصوى من خصومات الجمعة البيضاء 2024
منذ 7 دقائق
الكبدة: فوائد صحية عديدة وأضرار يجب الحذر منها
منذ 8 دقائق
نانسي عجرم تثير حماس جمهورها بإعلان مفاجأة فنية في الرياض
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منذ 18 دقائق
تحديات الطيران المدني في القرن الحادي والعشرين
منذ حوالي 8 ساعات
تأثير الأزمات العالمية على الطيران المدني
منذ حوالي 8 ساعات
تعرف على آثار الطيران المدني على البيئة
منذ حوالي 9 ساعات
عاجل - شبورة ورياح.. الأرصاد تُصدر بيانًا عاجلًا بشأن طقس الخميس 14 نوفمبر 2024
منذ حوالي 10 ساعات
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عاجل - التحديثات الأخيرة لسعر الدولار اليوم.. أسعار الصرف في السوق السوداء والبنوك المصرية
منذ حوالي 12 ساعات
عاجل - سعر تحويل 500 ريال سعودي إلى جنيه مصري بالسوق السوداء والبنوك.. تعرف على سعر الريال اليوم
منذ حوالي 12 ساعات
عاجل - تحليل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق السوداء
منذ حوالي 12 ساعات
تراجع ملحوظ في أسعار الذهب محليًا وعالميًا في مصر - 13 نوفمبر 2024
منذ حوالي 22 ساعات
استقرار أسعار البيض في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024
منذ حوالي 22 ساعات
استقرار أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم 13 نوفمبر 2024
منذ حوالي 22 ساعات
موعد بداية شهر رمضان 2025 فلكيًا وأبرز الأدعية وطقوس الشهر الكريم
منذ حوالي 22 ساعات
استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم 13 نوفمبر 2024
منذ حوالي 22 ساعات
تباين طفيف في سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم 13 نوفمبر 2024
منذ حوالي 23 ساعات
حالة الطقس اليوم: تحسن في الأحوال الجوية اليوم مع نشاط للرياح وشبورة مائية في بعض المناطق
منذ حوالي 23 ساعات
حالة الطقس اليوم: تحسن في الأحوال الجوية اليوم مع نشاط للرياح وشبورة مائية في بعض المناطق
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أحمد عز يكشف عن علاقته بمحمد إمام وتفاصيل تعاونه مع منة شلبي في "فرقة الموت"
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المحشي: أكلة مصرية شهيرة وفوائدها الصحية
منذ يوم
أزمة قانونية بين هبة يسرى ورشا الجزار بسبب اتهام بسرقة سيناريو فيلم "الهوى سلطان"
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محمد التاجي يكشف عن خلافاته مع نجوم الفن وتفاصيل مسيرته الفنية
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الكبدة: فوائد صحية متعددة وأضرار محتملة عند الإفراط في تناولها
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كندة علوش تشارك صورة رومانسية مع زوجها عمرو يوسف على إنستجرام وتكشف عن إطلالة ساحرة
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أحمد داش يُعلن خطوبته عبر إنستجرام ويستعرض إطلالة خطيبته المميزة
منذ يوم
فيديو وسام شعيب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. ما التفاصيل؟
منذ يوم
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